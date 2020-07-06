وليد سليمان: أي لاعب يتمني إنهاء مسيرته مع الأهلي

عبر وليد سليمان نجم الأهلي الحالي، مساء اليوم الإثنين، عن فخره واعتزازه لكونه أحد لاعب القلعة الحمراء، مؤكدا علي أن أي لاعب يتمني إنهاء مسيرته داخل هذا النادي.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة الأهلي :" الأهلي هرم مصر الرابع،

ولا يقل عن أهرامات الجيزة، و أي لاعب يتمنى إنهاء مشواره مع الفارس الأحمر"

وةأضاف الحاوي: " الأهلى لديه تقاليد ومبادئ و قيم يعلمها من تواجد ولعب بالنادي، ومن يغضب من

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هذا الحديث لا يعرف ذلك أو يريد أن يغير التاريخ"

وأتم :"أعتز بلقب خاتم سليمان الأهلي، وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن جماهيره وتقديم الأفضل دائما"

يذكر ان انتقل وليد سليمان إلي النادي الأهلي قادما في موسم 2010/2011، في صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هي الأغلى للنادي الأهلي في هذا الموسم.