25 مايو.. موعد انطلاق البطولة الأفريقية لألعاب القوى بالجزائر

قرر الاتحاد الأفريقى لألعاب القوى إقامة البطولة الأفريقية التى تستضيفها الجزائر في المدة من 25-29 مايو المقبل. وسوف يقوم الاتحاد الأفريقى بإخطار الاتحادات المحلية المقرر مشاركتها فى البطولة، ليكون على أتم استعداد، خاصة أن البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2021. الأولمبية فى طوكيو 2021. كان الاتحاد الدولى لألعاب القوى قد قرر تأجيل بطولة العالم التى كان مقررا إقامتها العام الجارى لتقام 2021، وقام الاتحاد الدولى بمخاطبة الاتحادات المحلية بتأجيل البطولة والمقرر إقامتها فى كينيا لتقام العام المقبل، بسبب تفشى فيروس البطولة والمقرر إقامتها فى كينيا لتقام العام المقبل، بسبب تفشى فيروس كورونا وتتسم البطولة الأفريقية لألعاب القوى عادة بالمنافسة القوية حيث تشارك في البطولة ٥٠ دولة أفريقية على رأسهم المغرب، وتونس، والجزائر وجنوب إفريقيا، وغانا وكينيا وإثيوبيا. وتسعى مصر دوما لحصد معظم ميداليات البطولة لتفوق لاعبينا في مختلف الألعاب التنافسية.

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