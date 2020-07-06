بوكيتينو يفتح الباب أمام عودته للتدريب من بوابة فالنسيا

كشفت تقارير إسبانية عن رغبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لفرق توتنهام الإنجليزي، في العودة للتدريب بعد فترة توقف قصيرة عبر بوابة الدوري الإسباني. وبحسب صحيفة "سوبر ديبورتي" الإسبانية، أن بوكيتينو يرحب بفكرة تولي منصب المدير الفني لفريق فالنسيا الإساني، حيث يسعي المدرب الأرجنتيني للعودة مرة أخري للتدريب من خلال الليجا الإسبانية. للتدريب من خلال الليجا الإسبانية. ويبحث بوكيتينو عن مشروع جديد مشابه لمشروع توتنهام عندما تولي قيادةالفريق قبل عدة سنوات ليقوده للمنافسة علي لقب الدوري الانجليزي، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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