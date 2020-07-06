وزارة الرياضة : مد فترة التسجيل في المشاورات الشبابية العربية حتى ١٠ يوليو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية ٢٠٢٠ عبر تقنية الإتصال المرئي تحت شعار " تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل" ،

والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ يوليو ٢٠٢٠.وأكد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أن تمديد فترة التسجيل جاء لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشباب المصري للتقديم ، مشيرا ان مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في اثراء المشاورات الشبابية العربية .