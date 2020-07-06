رئيس رابطة الدوري الإسباني ينتقد النظام التحكيمي

انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني النظام التحكيمي، في مؤتمر الكرة العالمية الذي عقد مساء اليوم الإثنين، في إسبانيا لمناقشة القضايا الرياضية، داعيا إلي العمل علي تحسين تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال تيباس في تصريحات عن نظام التحكيم

: " يجب تحسين تقنية الفيديو، لا يمكن أن نغفل عن الجدل الدائر، وهناك إخفاقات شديدة"

وأضاف رئيس الليجا: " عندما يجري فريق مهم في إسبانيا كريال مدريد مكالمة مع الاتحاد

المحلي بعد 20 دقيقة من نهاية المباراة، فهذا ليس مناسبًا لعالم التحكيم، ويتسبب في المزيد من التوتر بين الحكام".

واتم تيباس: " هناك دائما قلق من تأثير كورونا علي مستقبل الكرة في إسبانيا، لكن تواجدي في رابطة الليجا منحني فرصة لخدمة إسبانيا أثناء الأزمة، ومحاولة تقديم ما يمكن للتعامل مع الواقع".