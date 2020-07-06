وجه اتحاد الكرة الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق على هامش الإعلان عن الكرة الموحدة للدوري الممتاز والزي الجديد للحكام، على دوره الكبير في ملف الرعاية مع شركة الملابس الرياضية خاصة وأنه تعاقد مع الشركة قبلرحيل المجلس السابق.
وقال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إن الإدارة الحالية كانت حريصة على إكمال ما بدأه المجلس السابق من ملفات، ويجب توجيه الشكر لهم على ما بذلوه منمجهود ضخم في المرحلة الماضية.
وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أن المهندس هاني أبو ريدة ومجلسه السابق بذل جهدا كبيرا في سبيل إتمام ملف التعاقد مع الشركة الراعية للملابس الرياضية لتكون الراعي للكرة المصرية مشددا على أن الجهد كان كبيرا واللجنة الخماسية أكملت على هذا الملف في التعاقد الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يشكر أبو ريدة على عقد الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.