فيليكس يغيب عن مباراة أتليتكو مدريد القادمة في الليجا للإصابة

أعلن نادي اتلتيكو مدريد ، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة لاعبه البرتغالي جواو فليكس ، والذي سيغيب عن مباراه الفريق القادمة أمام سيلتا فيجو ، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني .

وأكد أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي غياب اللاعب عن مباراة القادمة، علي أمل أن يلتحق بالفريق قبل نهاية الدوري الإسباني، والمشاركة في استعدادات الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض فيليكس لإصابة قوية في ساقة يمباراة أتليتكو

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مدريد الماضية امام مايوركا ، ليعلن النادي بعدها إصابة اللاعب وإجراء بعض الفحوصات الطبية التي ستحدد مدة غياب اللاعب.

ومن المقرر أن يخوض أتليتكو مدريد منافساتالدور الرباع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، بعدما أقصي حامل اللقب من دور ال 16 من نفس البطولة.