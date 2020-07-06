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فيليكس يغيب عن مباراة أتليتكو مدريد القادمة في الليجا للإصابة

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أعلن نادي اتلتيكو مدريد ، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة لاعبه البرتغالي  جواو فليكس ، والذي سيغيب عن مباراه الفريق القادمة أمام  سيلتا فيجو ، ضمن منافسات الجولة 35 من .

وأكد أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي غياب اللاعب عن مباراة القادمة، علي أمل أن يلتحق بالفريق قبل نهاية الدوري الإسباني، والمشاركة في استعدادات الفريق لبطولة .

وتعرض فيليكس لإصابة قوية في ساقة يمباراة أتليتكو

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مدريد الماضية امام مايوركا ، ليعلن النادي بعدها إصابة اللاعب وإجراء بعض الفحوصات الطبية التي ستحدد مدة غياب اللاعب.

 

ومن المقرر أن يخوض أتليتكو مدريد منافساتالدور الرباع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، بعدما أقصي حامل اللقب من دور ال 16 من نفس البطولة.

 

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