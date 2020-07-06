"وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي مبادرة " خليك آمن

كرم الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة الشباب المتطوعين في مبادرة وزارة الشباب والرياضة be safe ، وذلك اليوم الاثنين ، بديوان الوزارة .

شهد التكريم تواجد نجوى صلاح - رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ، دينا فؤاد - رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، جيهان حنفي - مدير

عام الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة.

اكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير باشراك الشباب في بناء الوطن وتنميته ، مبينا ان الشباب المصري هم قوة هذا الوطن ومستقبله ومشارك فاعل فى العمل المجتمعى لحماية هذا الوطن.

Advertisements

واثني وزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذي قام به المتطوعين في توعية وتوجيه المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات على صعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر ان المشاركين في be safe من الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، وفرق الجوالة، والفرق الكشفية والإرشادية، والكشافة والمرشدات، واعضاء شباب يدير شباب، وأعضاء مراكز شباب مصر.