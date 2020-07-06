رئيس برشلونة يحسم الجدل حول مستقبل ميسي



قال غوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إن القائد ليونيل ميسي سيختتم مسيرته في النادي، لينفي تكهنات أن اللاعب الأرجنتيني لم يعد يرغب في تمديد تعاقده الذي ينتهي العام المقبل.



وأبلغ بارتوميو شبكة (موفيستار) الإسبانية التلفزيونية عقب الفوز 4-1 على فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد "ميسي قال إنه سينهي عمله ومسيرته الكروية في برشلونة".



وأضاف: "لن أشرح التفاصيل لأن تركيزنا ينصب على المسابقة ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول".



وتحدث ميسي البالغ عمره 33 عاما، الذي مدد تعاقده في 2017، عن عدم رضاه عن هيكلة برشلونة العام الماضي بينما قالت إذاعة كادينا سير يوم الخميس الماضي إنه غير سعيد بطريقة إدارة النادي وأكدت رغبة الهداف التاريخي للنادي في الرحيل في 2021.



وحافظ برشلونة على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد الذي يتصدر المسابقة بفارق أربع نقاط بعد الفوز 1-صفر على أتليتيك بيلباو بفضل ركلة جزاء قرب النهاية من سيرجيو راموس.

المصدر: رويترز

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