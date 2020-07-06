رياضة | أتلتيكو مدريد يفقد جواو فليكس ضد سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يفقد جواو فليكس ضد سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد البرتغالي جواو فليكس نجم أتلتيكو مدريد عن مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو، والمقرر اقامتها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب الإصابة.

وقال نادي أتلتيكو في بيان رسمي: "خضع اللاعب البرتغالي لاختبارات طبية كشفت عن الإصابة، بعدما احتاج للمساعدة الطبية بسبب متاعب في منطقة الكاحل خلال مباراة الجمعة الماضي أمام مايوركا 3-0، التي لعب بها أساسياً، وغادر الملعب في الدقيقة 54 من عمر اللقاء بقرار فني، ليحل محله الأرجنتيني أنخل كوريا".