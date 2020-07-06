رياضة | كريستيانو رونالدو يتفوق برقم مميز في 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يتفوق برقم مميز في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس رقما مميزا في عام 2020 وذلك وفقا لإحصائيات شبكة "أوبتا".

وذكرت الشبكة العالمية، أنه في العام الحالي، لم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى، أهدافا في الدوري أكثر من رونالدو.

وأوضحت أن النجم البرتغالي، سجل هذا العام، 15 هدفا لفريقه يوفنتوس في الدوري الإيطالي الذي تتبقى منه ثماني مراحل، مشيرة إلى أن المهاجم المتألق في صفوف نادي بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سجل أيضا 15 هدفا في الدوري الألماني الذي اختتمت منافساته قبل أيام، وتوج البايرن باللقب.

يذكر أن رونالدو البالغ 35 عاما، يحتل حاليا المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا، ويتخلف بفارق أربعة أهداف عن متصدر القائمة، الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو روما.