الامارات | بالفيديو: سرقة منزل ريبيري.. مقتنيات ثمينة ومجوهرات وحقائب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: سرقة منزل ريبيري.. مقتنيات ثمينة ومجوهرات وحقائب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، الفرنسي فرانك ريبيري، اليوم الاثنين مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" يظهر أمتعة شخصية ملقاة على الأرض، والآثار التي خلفها لصوص بعد أن تعرض منزله الكائن على مرتفعات فلورنسا إلى السرقة، في وقت أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المسروقات كانت عبارة عن مقتنيات ثمينة.

وكتب ريبيري في تغريدة: "عدت إلى المنزل من المباراة ضد بارما (2-1 الأحد ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي). هذا المنزل في إيطاليا، حيث قررت متابعة مسيرتي بعد سنوات طويلة في ميونيخ (مع فريق بايرن ميونيخ). هذا ما اكتشفته".

وأضاف: "نعم، زوجتي فقدت بعض الحقائب، بعض المجوهرات، لكن الحمدلله، هذا ليس الأمر الأساسي. ما يصدمني هو الشعور بأنني مكشوف.. هذا الأمر لا يمرّ، وأنا لا أقبل به!".

وتابع: "بفضل الله زوجتي وأطفالي كانوا في أمان في ميونيخ، ولكن كيف يمكنني أن أكون واثقا اليوم؟ كيف نشعر بالراحة للبقاء هنا اليوم بعد ما جرى"، ما أثار تساؤلات عن استعداده للبقاء في إيطاليا بعد هذه السرقة.

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وأوضح اللاعب الدولي السابق "أنا لا أسعى خلف الملايين.. أنا ما زلت أركض خلف الكرة لأنها شغفي. لكن شغف أم لا، عائلتي تأتي أولا، وسوف نتخذ القرارات الضرورية لسلامتنا".

ويعد ريبيري من أبرز الفرنسيين الذين شغلوا مركز الجناح في الأعوام الأخيرة. وخاض اللاعب المخضرم مسيرة طويلة كانت أبرز محطاتها بين 2007 و2019 مع بايرن ميونيخ الألماني، قبل الانضمام الى فيورنتينا.

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