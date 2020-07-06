الامارات | الأنغولي ويلسون إدواردو يتقرب من العين

شكرا لقرائتكم خبر عن الأنغولي ويلسون إدواردو يتقرب من العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة أبولا البرتغالية، أن نجم فريق برغا الأنغولي ويلسون إدواردو تلقى عرضاً مغرياً من نادي العين للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن اللاعب ودّع جماهير الفريق برسالة مؤثرة بعد أن قضى خمس سنوات في الفريق خاض خلالها 153 مباراة، وسجل 46 هدفاً وحصل مع الفريق على لقب الدوري.

وقالت الصحيفة: "إن إدواردو الذي لعب في السابق لمنتخبات المراحل السنية البرتغالية والبالغ 29 عاماً كان قد قرر منذ فترة طويلة عدم تجديد عقده واغتنام فرصة الانتقال لنادي آخر بالمجان حتى يجني فائدة مالية أكبر، وأن العرض الذي وصله من نادي العين الذي يدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل يمكن أن يحقق له ذلك".

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