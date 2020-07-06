الامارات | بالفيديو.. "البروتوكول الإرشادي" الخاص بعودة الأندية الإماراتية إلى التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "البروتوكول الإرشادي" الخاص بعودة الأندية الإماراتية إلى التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بث اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية في "توتير" (البروتوكول الإرشادي) الذي عمّمه على الأندية المحلية والخاص بعودة اللاعبين إلى التدريبات مجددا اعتبارا من 11 الجاري ضمن خطط اتحاد الكرة لإستئناف النشاط الرياضي الذي كان قد تم تجميده منذ 15 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتضمن البروتوكول بنودا مهمة أبرزها ضرورة تعقيم كافة مرافق النادي من قبل شركة متخصصة في التعقيم الطبي وفحص جميع مرتادي النادي، فضلا عن التأكد من إلتزام اللاعبين خلال التمارين بالتباعد الجسدي، وتعقيم الكرات والملابس الرياضية، وإلزام الجميع بإرتداء الكمامات والقفازات في جميع الأحوال ماعدا اللاعبين.

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news