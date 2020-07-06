الامارات | الأهلي مهدد بعدم استئناف الدوري السعودي بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مهدد بعدم استئناف الدوري السعودي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى النادي الأهلي السعودي ضربة موجعة بعدما تأكد إصابة لاعبه البوسني ألفيس ساريتش بفيروس كورونا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية. وذكرت صحيفة "الفجر" السعودية أن "الراقي" تلقى مفاجأة صادمة قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، بعدما أصيب ساريتش بفيروس كورونا. وأوضحت: "الأهلي لم يؤدي تدريباته أمس الأحد، بسبب اكتشاف حالة كورونا جديدة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بينما اتضح أن اللاعب البوسني خالط المدير الفني، الصربي فلادان ميلوفيتش، وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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