الامارات | بالفيديو: صاعقة رعدية تضرب حارس مرمى في الملعب.. "حالته حرجة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: صاعقة رعدية تضرب حارس مرمى في الملعب.. "حالته حرجة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس مرمى روسي ضربته صاعقة رعدية أثناء التدريبات السبت الماضي، ونقل على الفور إلى المستشفى بعدما دخل في غيبوبة.

وأظهر الفيديو ​حارس المرمى إيفان زابروفيسكي (16 عاماً) في تمرين منفضل عن بقية زملاءه قبل ان تضربه الصاعقة في وقت تبدو فيه السماء صافية، مما دفع المراقبين على مواقع التواصل للدهشة من هول الموقف، وظنوا أن مقطع الفيديو مركباً، ولكن تبين لاحقاً أن الحادثة حقيقية.

وذكر نادي زناميا ترودا لكرة القدم الروسي في بيان رسمي على حسابه في "تويتر": "إن مدرب الفريق أنطون باسوف، أول من لاحظ الحادثة وهرع لمساعدة الحارس إيفان زابروفيسكي، ولحق به اللاعبون والجهاز الطبي وأجرى له طبيب النادي الإسعافات الأولية من تدليك وإنعاش للقلب وتنفس اصطناعي".

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وأضاف النادي: "وصلت سيارة الإسعاف ونقلت حارس المرمى الشاب إلى المشفى، وأدخل في غيبوبة اصطناعية، وفي المساء نقل بطائرة مروحية إلى مدينة ليوبيرتسي".

من جهتها، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية قولها: "إن الحارس إيفان زابوروفسكي، تعرض لإصابات بليغة من جرّاء الصاعقة التي أصابت عارضة المرمى في وقت كان الحارس قريباً منها"، مضيفة أن "الحارس ما زال في غيبوبة وحالته حرجة".

وأضافت الصحيفة: "أن الأرصاد الجوية الروسية كانت قد حذرت من تشكل الصواعق في مدينة أوريخوفو زويفو التي ينتمي إليها نادي زناميا ترودا".

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