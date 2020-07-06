شكرا لقرائتكم ميسي يترقب تسجيل رقم قياسى جديد في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، ينتظر تسجيل رقم قياسى جديد على مستوى صناعة الأهداف فى مسابقة الدوري الإسباني حال نجاحه في صناعة هدفا في الجولات الأربع المتبقية من الليجا بالموسم الجارى 2019-2020، وذلك بعدما نجح البرغوث في تقديم تمريرتين حاسمتين خلال مواجهة فريق فياريال، التي حسمها الفريق الكتالونى بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الأحد، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني "الليجا".

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه في حال تقديم ميسي أسيست واحد فى مواجهات إسبانيول أو بلد الوليد أو أوساسونا أو ديبورتيفو ألافيس، فسوف يحقق أفضل عدد من تمريراته الحاسمة في الدوري الإسباني.

أضافت الصحيفة أن ميسي يملك الرقم القياسى في صناعة الأهداف خلال موسم واحد بالليجا برصيد 20 تمريرة حاسمة في موسم 2014-2015 وأيضا حقق هذا الإنجاز في الموسم الجارى وأصبح يحتاج لصناعة هدفا واحدا فقط لتخطى هذا السجل.

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أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتمكن أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "بيج فايف" من الوصول إلى 20 تمريرة حاسمة في البطولة المحلية في موسمين مختلفين ، حيث قام تيري هنري بذلك في موسم واحد في الدوري الإنجليزي، وفعل توماس مولر الشيء نفسه في الدوري الألماني ولكن مرة واحدة فقط.

من ناحية أخرى، تحدث خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق على مضيفه فياريال.

قال بارتوميو، فى تصريحات صحفية،عقب نهاية المباراة: "أداء الفريق فى مباراة الليلة، كان ممتعا، وأهنئ الفريق لأنه انتصار ذو قيمة كبيرة".

وعن مستقبل النجم الأرجنتيني ميسي، قال رئيس برشلونة:" لن أعطي تفاصيل، لكنه قال عدة مرات إنه سينهى مشواره في برشلونة".