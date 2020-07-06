شكرا لقرائتكم وليد سليمان: لم أطلب شارة القيادة فى الأهلى والكل يخدم مصلحة الكيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن القلعة الحمراء تسير بمعيار من النظام لا يمكن تخطيه والجميع يلتزم به كبيرا كان أو صغيرا.

وتحدث الحاوى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى عن حقيقة طلبه شارة القيادة من الحارس محمد الشناوي، بعد رحيل الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري قائلا :"لم يحدث أنني طلبت شارة القيادة، مستحيل هذا الأمر ولن أطلبها".

وقال نجم الأهلى، إن الجميع في القلعة الحمراء هدفهم مصلحة النادى الأهلى وكيانه والنهوض بمستواه على كافة الأصعدة لافتا إلى أن هناك مساحة يمنحها اللاعبون الكبار للصغار للحديث، والتوجيه ليس مرتبطا بالشارة لكنه يرتبط بمصلحة الفريق، وهذا الأمر منذ فترات طويلة".