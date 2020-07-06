شكرا لقرائتكم الجناينى: مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ستقام فى موعدها ولن تؤجل إلا بقرار أمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الاهلى والزمالك ستقام فى موعدها ولن تؤجل إلا بقرار أمنى ، مؤكداً أن الإعلان عن جدول الدورى سيكون خلال أيام بدءاً بالمؤجلات، واعداً بانتظام الجدول. وأضاف عمرو الجناينى، خلال المؤتمر المنعقد حاليا للكشف عن شكل الكرة الموحدة التى ستقام بها مباريات الدورى، "نسعى لزيادة دعم الأندية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عطل حسابات كثيرة لدى اللجنة الخماسية، مؤكدا أن لائحة الانتخابات لاتزال فى مرحلة التشاور ."

وداعب عمرو الجناينى حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال المؤتمر بسبب صعوبة وضع جدول الدورى فى ظل غموض أجندة الكاف قائلا، "أنت شهيد".

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وفى وقت سابق ، أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، أن فتح باب الانتقالات الصيفية أمام الأندية سيكون فى الأول من شهر أكتوبر المقبل، وتحديدا قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الأخيرة، وكان عمرو الجناينى قد أكد وجود تواصل بين الجبلاية والنجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، والذى توج مؤخراً مع فريقه ببطول الدورى الإنجليزى كأول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز.

وقال الجناينى، خلال تواجده باجتماع الجبلاية المقام حالياً بمقر الاتحاد للكشف عن تفاصيل استئناف الدورى، نحن على تواصل مع محمد صلاح لكى نحتفل بمحمد صلاح.