شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: مناعة الرياضين تهزم فيروس كورونا خلال 6 أيام على أقصى تقدير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة أن مناعة الرياضين تهزم فيروس كورونا خلال ستة أيام على أقصى تقدير ، وقال ناجى فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان توعبر أذاعة أون سبورت مع النجم حازم إمام:"حالات الاصابة بكورونا فى الوسط الكروى ليست مقلقة وأقول لهم لاتقلقوا ، فترة بسيطة وسيحدث التعافى ، مناعة الرياضيين قوية وتستطيع هزيمة الفيروس اللعين فى ستة أيام فقط "

ويضيف مدرب حراس سموحة: " برنامج إعداد الفريق السكندرى يسير بصورة جيدة إجرينا مسحات كورونا ولله الحمد جاءت سلبية وبدأ اللاعبين فى إستعادة أوزانهم المثالية بعد العودة من العزل بزيادة وصلت لأربعة كيلو ولكن بعد فترة من التدريبات والبرامج الغذائية جاءت النتائج مطمئنة ونحاول رفع الاحمال البدنية للاعبين للوصول للفورمة الفنية والبدنية فى أقرب فرصة".

وفى وقت سابق ، دعا أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أندية الدوري المصري إلى عدم التشبث بوضع شروط تعجيزية في عودة النشاط الرياضي، الذي من المقرر استئنافه في 25 يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد حرصاً على سلامة اللاعبين.

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وقال ناجي في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذي يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: أعتقد أن فترة 6 أسابيع ستكون كافية للعودة، واتحاد الكرة منحنا عدة امتيازات أيضاً في هذا الموسم الاستثنائي مثل الـ 5 تغييرات خلال المباراة

أضاف أحمد ناجي: عايزين الدنيا تمشي ولا نريد من بعض الأندية أن تتشبث بشروط الـ 8 و 10 أسابيع إعداد قبل استئناف الدوري، وأعتقد أن اقتراح استئناف المسابقة في منتصف أغسطس سيكون مناسب.

واستطرد مدرب حراس سموحة: اللاعيبن عادوا إلى التدريبات برغبة كبيرة في خوض المباريات بعد طول فترة التوقف.