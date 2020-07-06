شكرا لقرائتكم رئيس أسوان يناشد مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص سور الاستاد ليكون إيراداته للنادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناشد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص سور الاستاد ليكون إيراداته تابعة للنادى وتساهم فى حل مشكلاته المادية ، وقال سليمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت:"لدينا أزمات مالية طاحنة لغياب الموارد التى تساهم فى دعم النادى مادياً لذا نطالب مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص سور الاستاد ليكون بمثابة مورد دائم لدعم أسوان"

ويضيف رئيس أسوان : "قدمت كل الاوراق اللازمة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى لم يتوانى وينتظر لإرسال الطلب وإنما ذهب بنفسه وقدم الاوراق ليساهم فى دعم أسوان حيث أكد لى أنه زار مدينة أسوان مرات عديدة وفى كل مرة يصر على زيارة النادى ويعرف كل مشروعاته وطالبنى بمواصلة الاجتهاد لقيادة النادى لبر الامان "

وتابع أحمد سليمان :" لدينا تسعة ألعاب ومصاريف كثيرة وفى إحدى المرات لم نجد أموالا حتى نتمكن من السفر للعب مباراة ، نحصل على دعم من وزارة الشباب والرياضة يقدر بـ 300 ألف جنيه ويتم صرفهم على مرتين الاولى فى أول السنة 150 ألف جنيه والثانية فى نهاية العام ، ولكنها لاتكفى لمواجهة أعباء النادى المادية، نشكر الوزير على جهوده ووقوفه معنا وتنفيذه لكل طلباتنا ".

وعن ملعب أسوان قال أحمد سليمان : "نشكرمسئولى المقاولون العرب على ترحيبهم بإستضافتنا على ملعبهم ولكننا قررنا اللعب فى ستاد إتحاد الشرطة ونشكر مسئوليه أيضاً ، فضلنا البقاء فى القاهرة توفيراً للنفقات ومنعاً لزيادة الاختلاط وتوفيراً لعناء مشقة السفر على الفرق التى ستواجههنا أيضاً بالدوري".

ويكمل : " لاعبونا حصلوا على 75 % من مستحقاتهم ونعتزم صرف النسبة المتبقية خلال هذا الاسبوع بعدما حصلت على وعد من محافظ أسوان بصرف بعض الاموال العالقة لنا لدى المحافظة حتى يحصل اللاعبين والجهاز الفنى على رواتبهم ونفى بعهودنا معهم قبل بدء الدوري".

Advertisements

وفى وقت سابق ، أكد أحمد كشرى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، إنه حصل على موافقة اتحاد الشرطة من أجل استضافة ملعبه لمباريات فريق الجنوب المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم 2019 / 2020، والتى تقرر أن تعود منافساتها يوم 7 أغسطس المقبل، وفقًا لما قرره اتحاد الكرة، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

أضاف كشرى فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن إدارة أسوان أرسلت موافقة اتحاد الشرطة لاتحاد الكرة، خاصة وإن مسئولو اللجنة الخماسية كانوا مُعطلون وغير قادرين على وضع جدول المسابقة بسبب عدم تحديد ملعب فريق أسوان، وبمجرد الحصول على موافقة نادى اتحاد الشرطة أصبحت الجبلاية قادرة على تحديد الجدول.

تابع المدير الفنى لإسوان، إن معسكر الإعداد الحالى مقام فى المركز الأولمبى، متمنيًا أن يجد معسكر أخر أفضل ويكون بالقرب من ملعب اتحاد الشرطة فى الفترة المقبلة.

وكان اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، أكد أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعد بتحمل تكلفة إقامة الفريق بالقاهرة بالمركز الأولمبي، لخوض المباريات المتبقية من الدوري.

وقال سليمان، محافظ أسوان قدم لنا كل الدعم من أجل تحقيق الاستقرار ووافق على بقائنا فى القاهرة لاستكمال مباريات الدوري، والوزارة وعدت بتحمل تكاليف الإقامة.

وأضاف رئيس أسوان، أمامنا 17 مباراة فى النصف الثانى من المسابقة، ونصارع للبقاء بالمسابقة والابتعاد عن شبح الهبوط.