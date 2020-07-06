شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتيتش حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين عقد لاعب خط وسطه الصربي الدولي نيمانيا ماتيتش لمدة عامين إضافيين ليبقى في صفوف الفريق حتى يونيو 2023.
وشارك ماتيتش (31 عاماً) في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد الباحث عن العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في كل المسابقات خلال الموسم الجاري،
وكان ماتيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي عام 2017، وقال: لا يزال لدي الكثير لأقدمه وأنجزه خلال مسيرتي الاحترافية كلاعب، ويشرفني أن أتمكن من ذلك مع مانشستر يونايتد، إنه أمر مثير حقا أن أكون جزءا من هذا الفريق، لدينا توازن جيد بين عناصر الشباب والخبرة بالفريق.
ومن ناحيته، قال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد :نيمانيا ماتيتش معنا هنا منذ ثلاثة مواسم، ويدرك حقا قيم اللعب لفريق مانشستر يونايتد.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتيتش حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.