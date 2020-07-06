منافس الزمالك.. الرجاء يعلن عودة لاعبيه من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عودة لاعبي الفريق محمود بنحليب، ومحمد الدويك إلى المغرب يوم الإثنين المقبل. وذكرت الصفحة الرسمية للنادي المغربي على تويتر، أن اللاعبين خضعا لجراحة وبرنامج تدريبي مكثف في الدوحة. Advertisements وأوضح الرجاء المغربي أن اللاعبين من المتوقع أن يتابعا تدريبات تأهيلية لمدة 6 أسابيع تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي. ويستعد الرجاء المغربي لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن نصف نهائي دوري الأبطال سيقام بنظام الدورة المجمعة خلال شهر سبتمبر، فيما ينتظر الموافقات النهائية من الحكومية الكاميرونية لاستضافة المباريات الأفريقية.

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