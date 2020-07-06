صعوبة استئناف منافسات كرة القدم في الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- (د ب أ):
أقر وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي، بصعوبة عودة الرياضات الجماعية ومنها كرة القدم في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعا في الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال خالدي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم الاثنين، إن عودة النشاط الرياضي ليست شأنا سياسيا بل هي مسألة علمية من صلاحيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، واللجنة الخاصة التي شكلت على مستوى رئاسة الوزراء.
وأوضح أن الوزارة طلبت من الاتحادات الرياضية تقديم اقتراحاتها بشأن البروتوكول الصحي الذي يسبق العودة، وسلمتها للهيئتين المختصتين، وهي بانتظار الرد.
وأشار خالدي، إلى إمكانية عودة الرياضات الفردية والرياضيين الذين حسموا التأهل لأولمبياد طوكيو وكذلك المرشحين للتأهل، إلى النشاط، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ البروتوكول الصحي الذي تم إعداده بالتعاون مع المركز الوطني لطب الرياضة.
لكنه بالمقابل، أكد أن الأمور بالنسبة للرياضات الجماعية معقدة بعض الشيء خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى.
وشدد خالدي على أن القرار الأخير يعود لرئيس الوزراء واللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.
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