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صعوبة استئناف منافسات كرة القدم في الجزائر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- (د ب أ):

أقر وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي، بصعوبة عودة الرياضات الجماعية ومنها كرة القدم في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعا في الإصابات بعدوى المستجد (كوفيد-19).

وقال خالدي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم الاثنين، إن عودة النشاط الرياضي ليست شأنا سياسيا بل هي مسألة علمية من صلاحيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، واللجنة الخاصة التي شكلت على مستوى رئاسة الوزراء.

وأوضح أن الوزارة طلبت من الاتحادات تقديم اقتراحاتها بشأن البروتوكول الصحي الذي يسبق العودة، وسلمتها للهيئتين المختصتين، وهي بانتظار الرد.

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وأشار خالدي، إلى إمكانية عودة الرياضات الفردية والرياضيين الذين حسموا التأهل لأولمبياد طوكيو وكذلك المرشحين للتأهل، إلى النشاط، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ البروتوكول الصحي الذي تم إعداده بالتعاون مع المركز الوطني لطب .

لكنه بالمقابل، أكد أن الأمور بالنسبة للرياضات الجماعية معقدة بعض الشيء خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى.

وشدد خالدي على أن القرار الأخير يعود لرئيس الوزراء واللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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