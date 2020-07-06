اتحاد الكرة يزيح الستار عن كرة الدوري الموحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: كشف اتحاد الكرة عن كرة الدوري الممتاز الموحدة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية بمقر الجبلاية. وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية خلال المؤتمر، إن الجميع شكك في إمكانية تطبيق تقنية الفيديو "فار" ولكن نجح اتحاد الكرة في تطبيقه بأفضل التقنيات. وأكمل: "التشكيك يؤخر أي نجاح، وكنا نحلم بكرة موحدة للدوري المصري حتى نفذناها، البعض ينظر للدوريات الأوروبية لأنهم يستطيعون تسويق منتجهم". Advertisements وعدّد فضل أهداف اللجنة الخماسية: "ليس اللائحة فقط، ولكن الكرة الموحدة، والفار، وضخ دماء جديدة، كلها أهداف وضعناها". وأكد عضو اللجنة الخماسية، أن الكرة الجديدة ظهرت في مباراة السوبر: "عندنا ١٠٠٠ كرة سيتم توزيعها على الفرق بواقع ٥٠ كرة لكل فريق" وأضاف: "الموسم القادم سيكون هناك 3 آلاف كرة خاصة بالدوري المصري، وسيكون لنا نسبة من بيعها". واختتم: "ملابس الحكام أيضا ستكون من إنتاج شركة بوما بشكل مختلف".

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