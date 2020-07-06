مؤتمر رموز الزمالك.. حازم إمام: أتمنى تقديم الدعم للنادي.. لكن لم يبلغني أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه لم يكن لديه علم بموعد المؤتمر الخاص برموز نادي الزمالك الذي دعا إليه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وعقد مرتضى منصور مؤتمرًا داخل مقر الزمالك، دعا خلاله رموز النادي القدامي للتشاور في بعض الأمور الخاص بالقلعة البيضاء.

وخلال برنامجه الإذاعي على أون سبورت، قال حازم إمام: "لم أكن متواجد بالقاهرة، ولم يبلغني أحد ولم يتم توجيه الدعوة لي".

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وتابع: "أتمنى التواجد في نادي الزمالك، ودعم الفريق بأي صورة".

وأضاف: "أطلب من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دعوة اللاعبين القدامي لدعم ومساندة اللاعبين قبل مباراة الفريق أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا، سأكون أول الحاضرين".

وأتم: "نادي الزمالك بيتي الكبير، ولا يمكنني التأخر عن دعمه ومساندته".

جدير بالذكر أن رئيس الزمالك قرر في المؤتمر إزالة أسماء نجمى النادى السابقين حسن شحاتة وأشرف قاسم من الحدائق كما وجه اللوم إلى الثنائى حازم إمام وأيمن يونس نجمى النادى السابقين.