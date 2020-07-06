اتحاد الكرة: نبني الموسم على مجهول.. وإعلان جدول الدوري قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم الإعلان قريبا عن جدول الدور الثاني للدوري.

وأوضح الجنايني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للكشف عن كرة الدوري، أنه تم تحديد موعد انطلاق الدوري بالمؤجلات يوم 7 أغسطس، قبل استئناف المسابقة بشكل طبيعي.

ورفض الجنايني الحديث عن مصير مباراة الأهلي والزمالك بالدور الثاني والتي تأتي في الأسبوع الـ21، مؤكدا أن الحديث عن تأجيلها أو إقامتها سابق لأوانه.

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وأكمل: "لم نؤجل أي مباراة في الدوري كما وعدنا، إلا بقرارات أمنية ليس لنا علاقة بها، فهي ظروف الدولة".

وأضاف: "ما حدث كان خارج عن إرادتنا، خلال أيام سننجز اللائحة ونرسلها للفريق، أما موعد الانتخابات فهو قرار دولة والفيفا".

وأشار إلى أن مستقبل الموسم مبني على مجهول: "الكاف لم يحدد حتى الآن الموعد الأخير لإرسال الفرق للمشاركات الأفريقية، ولا يخفى على أحد الارتباطات الأفريقية وبطولة العالم العسكرية في فبراير، بالتأكيد تأجيل كأس الأمم سيساعدنا كتيرًا في الدوري القادم".

وأكمل: "أتعشم أن ننهي الدوري قبل الأولمبياد لنُسلم كابتن شوقي غريب المنتخب الأوليمبي".