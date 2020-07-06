محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف مصدر بالنادي الأهلي، أسباب تأخير الإعلان عن تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لافتًا إلى أنه لا توجد خلافات بين الطرفين بشأن الأمور المالية.
وكان تامر النحاس وكيل أعمال لاعب المنتخب الوطني، قد أكد في تصريحات تلفزيونية خلال الشهر الماضي أن هناك جلسة بعد 48 ساعة مع مدير الكرة بالفريق الأحمر سيد عبد الحفيظ من أجل الاتفاق على تجديد عقد موكله.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إنه لا توجد خلافات مالية بين مروان محسن والأهلي بخصوص تجديد عقده.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أنه كان من المقرر أن يتم التجديد لمروان محسن في نهاية شهر مايو الماضي لكن أزمة فيروس كورونا تسبب في تأجيل الجلسة.
وأشار إلى أن التفاوض حاليا حول أي أمور مادية يتم بين تامر النحاس مع الأهلي بعلم مروان محسن.
وأتم قائلا: "إن اللاعب لم يضع شروط نظير التجديد ووجهات النظر بينه وبين النادي متقاربة للغاية، وخلال أيام سيوقع علي عقود التجديد وليس هناك قلق لدي مسؤولو النادي من تأخر التجديد للاعب حتي الآن خاصة وأن مروان يريد الاستمرار ولا يملك عروضا أخري من أي ناد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: لا خلافات بين الأهلي ومروان محسن.. وسيجدد عقده خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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