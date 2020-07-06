وكيل الجزار: الجونة يريده موسما آخر.. لديه 4 عروض.. والاحتراف حلمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف محمد عبد الجابر، وكيل أعمال اللاعب محمود الجزار مدافع النادي الأهلي والمعار لصفوف فريق الجونة حتي نهاية الموسم عن رغبة اللاعب في الاحتراف الاوروبي خلال الفترة المقبلة وأن هذا هو خياره الأول.

وقال عبد الجابر في تصريحات ليلا كورة: " كنا نأمل في إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها هذا العام لأنه كان من السهل وقتها توفير عرضا أوروبيا للجزار في ظل مشاركته تحت قيادة شوقي غريب بشكل أساسي لكن قدر الله وما شاء الله فعل".

وأضاف: "يتبقي في عقد اللاعب 3 مواسم مع الأهلي بخلاف الموسم الحالي ونحن نرحب جدا بعودته للفريق الأحمر إذا أراد السويسري رينيه فايلر ذلك".

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وتابع: "الجزار يمتلك في الوقت الحالي 4 عروض من أندية مميزة تلعب في الدوري الممتاز للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات القادمة لكن كما قلت اللاعب يحلم بالاحتراف الأوروبي الذي له الأولوية في الوقت الحالي ".

وواصل حديثه: "الجونة يريد أيضا تجديد إعارة الجزار والنادي بالنسبة لنا نموذج فى الإلتزام والاحتراف فى ظل وجود نادر شوقى وحسام غالى وله مكانة كبيرة بالنسبة لي وللاعب أيضا".

وأكمل: "في النهاية انتقال الجزار سواء لنادي محلي أو خارجي سيتم من خلال النادى الأهلى الذي نحترم قراراته بدون شك لأنه صاحب الحق الأصيل في تحديد مصيره ومستقبله ، الجزار لاعب محترف وملتزم جدآ وتركيزه الحالي فى الملعب فقط اما أي شىء يتعلق به فهو من اختصاصي بصفتي وكيل أعماله".