الجنايني لـ"الوفد": لجنة الحكام الحالية مستمرة في منصبها

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، في تصريحات خاصة للوفد، أن لجنة الحكام مستمرة في منصبها، كما هي بقيادة عزب حجاج ووجيه أحمد ولا يوجد تغيير.

جدير بالذكر أن جمال الغندور كان هو رئيس لجنة الحكام قبل أن يتقدم

باستقالته بعد وقف النشاط الكروي للحد من انتشار فيروس كورونا أقام اتحاد الكرة مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، للكشف عن تفاصيل الكرة الموحدة الجديدة للمنافسات، كذلك التفاصيل الخاصة بفترة انتهاء مباريات الدوري الممتاز والذي تقرر استئنافه في السابع من أغسطس المقبل.كان مصدر باتحاد الكرة كشف، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، سمح للاتحادات الأهلية بفتح باب القيد قبل نهاية الموسم الحالي بشهر واحد.

وقال المصدر، إن الفيفا أكد في خطابه لاتحاد الكرة بإمكان فتح باب القيد قبل نهاية الدوري الحالي بشهر مما يمثل حلًا لأزمة موعد فتح باب القيد الصيفي للأندية لقيد صفقاتها الجديدة.