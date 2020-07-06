قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه لا نية لتأجيل قمة الأهلي والزمالك في الأسبوع ٢١ من بطولة الدوري، ولا نية لتأجيل أي لقاء نهائيًا عند استئناف الدوري ٧ أغسطس.

قال الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي الجاري الآن بمقر الجبلاية، "فتح باب القيد في الدوري قبل نهاية البطولة بشهر واحد، بحسب خطاب رسمي من الفيفا، وسيكون مراعى فيه القيد الأفريقي".

وواصل: "خلال هذا الأسبوع الدرجة التانية هيتم حسمها بشكل نهائي.. لو خدت قرار مش هتكسف من حد إني أطلع اقوله.. وتبقى شايف أن ده الصح.. الناس بتقول خدنا قرار ومخبيين.. ليه هو حضرتك مصورني مثلا؟.. لازم نكون متعقلين شوية لأن الوقت مسرقناش".

وأضاف: "لائحة الاتحاد الجديدة خدت الوقت ده بسبب

بمقر الجبلاية، "فتح باب القيد في الدوري قبل نهاية البطولة بشهر واحد، بحسب خطاب رسمي من الفيفا، وسيكون مراعى فيه القيد الأفريقي".وواصل: "خلال هذا الأسبوع الدرجة التانية هيتم حسمها بشكل نهائي.. لو خدت قرار مش هتكسف من حد إني أطلع اقوله.. وتبقى شايف أن ده الصح.. الناس بتقول خدنا قرار ومخبيين.. ليه هو حضرتك مصورني مثلا؟.. لازم نكون متعقلين شوية لأن الوقت مسرقناش".وأضاف: "لائحة الاتحاد الجديدة خدت الوقت ده بسبب كورونا اللي عطلت كل حاجة المفروض الموضوع كان يخلص شهر ٤ أو ٥ بالكتير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني: فتح باب القيد بالدوري قبل نهاية البطولة بشهر.. ولا نية لتأجيل القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.