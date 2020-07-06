تعرف على ملعب مباراتي برشلونة ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على إقامة مباراتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، وبرشلونة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبي "الاتحاد" و"كامب نو". وسوف يعلن "اليويفا" خلال الساعات القليلة المقبلة عن إقامة المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في الملاعب نفسها التي كان مقررا لها استضافة تلك اللقاءات وليس في ملعب محايد كما كان يرغب الاتحاد القاري.

وقالت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيستضيف ريال مدريد على ملعب "الاتحاد"، بينما يستقبل

وكان "اليويفا"، قرر قبل أسابيع، إجراء المباريات المتبقية من ثمن نهائي دوري الأبطال في شهر أغسطس المقبل دون أن يحدد مكان إقامتها.

وأعلن" اليويفا" عن إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي في مدينة لشبونة البرتغالية، وستلعب المواجهات من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب كما سيقام النهائي في نفس المدينة أيضا. نفسها التي كان مقررا لها استضافة تلك اللقاءات وليس في ملعب محايد كما كان يرغب الاتحاد القاري.وقالت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيستضيف ريال مدريد على ملعب "الاتحاد"، بينما يستقبل برشلونة نظيره نابولي على ملعب "كامب نو"، كما سيسافر أولمبيك ليون إلى "تورينو" لمواجهة يوفنتوس، في حين يستضيف بايرن ميونخ نظيره تشيلسي وكان "اليويفا"، قرر قبل أسابيع، إجراء المباريات المتبقية من ثمن نهائي دوري الأبطال في شهر أغسطس المقبل دون أن يحدد مكان إقامتها.وأعلن" اليويفا" عن إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي في مدينة لشبونة البرتغالية، وستلعب المواجهات من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب كما سيقام النهائي في نفس المدينة أيضا.

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