علق عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول.
قال الجنايني، خلال فعاليات المؤتمر
وواصل: "الاحتفال هيكون في المبنى الجديد لاتحاد الكرة.. أي حاجة تتعمل لمحمد صلاح هنعملها".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: سنقيم احتفالًا بوجود محمد صلاح لتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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