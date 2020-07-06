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اتحاد الكرة: سنقيم احتفالًا بوجود محمد صلاح لتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي

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 علق عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على تتويج محمد صلاح بلقب مع فريقه .
 قال الجنايني، خلال فعاليات المؤتمر

الصحفي الجاري الآن بمقر الجبلاية: "محمد صلاح تاج على رأسنا كلنا وبيشرف مصر كلها، أنا على تواصل معاه علشان نشوف أقرب فرصة يكون موجود فيها هنا ونحتفل بيه لأنه أصبح أول لاعب مصري يفوز بالدوري الإنجليزي".
 وواصل: "الاحتفال هيكون في المبنى الجديد لاتحاد الكرة.. أي حاجة تتعمل لمحمد صلاح هنعملها".
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