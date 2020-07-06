أوضح عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تفاصيل مسابقة الدوري الممتاز بتوقيتاتها التي من المقرر استئنافها 7 أغسطس المقبل.
قال عمرو الجنايني، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الجاري الآن بمقر الجبلاية "موعد نهاية الدوري لم يحدد لأن احنا مش عارفين الاتحاد الأفريقي لم يحسم مواعيد دوري الأبطال والكونفيدرالية
وواصل: "لم نؤجل أي مباراة في الدوري إلا بقرارات أمنية بوعد بانتظام الجدول لما الدوري يرجع مش هنأجل أي ماتش لأي فريق، وفوجئت بنسبة وعي غير طبيعية من الجمعية العمومية لما قعدت مع أندية القسم الثاني والدعم بنحاول على قدر الاستطاعة في ظل ظروف اقتصادية صعبة".
وأضاف، "مفيش حد أقوى من اتحاد الكرة.. الجمعية العمومية ليها كل التقدير والاحترام.. لكن اللي بيدير الكرة في مصر اتحاد الكرة.. وإلا كنا خضعنا لضغوط كتير جداً".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني: لم نحدد موعد نهاية الدوري .. وتأجيل المباريات مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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