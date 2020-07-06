محمد فضل : كرة موحدة بألوان علم مصر ستظهر العام القادم

علق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، على تطبيق الكرة الموحدة على مباريات الدوري الممتاز، على غرار الدوريات الأوروبية.

وقال محمد فضل، خلال المؤتمر الصحفي الجاري الآن بمقر الجبلاية "سيكون هناك "ستاند" خاص بالكور والحكام هتاخد الكورة منها خلال الماتشات زي ما بيحصل في

الدوريات الأوروبية ، السنة الجاية هتبقى كورة مخصوصة للدوري المصري بألوان علم مصر واتفقنا على أن أي كرة هتتباع سيكون لنا نسبة منها".

وعن إطلاق اسم محمد صلاح على الكرة الرسمية للدوري، قال فضل " محمد صلاح حاجة مشرفة