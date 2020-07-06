علق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، على تطبيق الكرة الموحدة على مباريات الدوري الممتاز، على غرار الدوريات الأوروبية.
وقال محمد فضل، خلال المؤتمر الصحفي الجاري الآن بمقر الجبلاية "سيكون هناك "ستاند" خاص بالكور والحكام هتاخد الكورة منها خلال الماتشات زي ما بيحصل في
وعن إطلاق اسم محمد صلاح على الكرة الرسمية للدوري، قال فضل " محمد صلاح حاجة مشرفةللكرة المصرية ونموذج في الاصرار والنجاح والعزيمة حاجة مشرفة أخلاقيا وعمليا .. لكن احنا عندنا في رموز كتير في مصر .. هل حد شاف كرة ميسي .. كرة كريستيانو ؟؟ .. مفيش حاجة اسمها كده لان في حقوق .. وكلنا شوفنا مشكلة وضع صورة صلاح على الطيارة".
وأضاف "السنة الجاية هيكون لينا ٣ آلاف كرة بجانب زي الحكام من شركة ملابس المنتخبات".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل : كرة موحدة بألوان علم مصر ستظهر العام القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.