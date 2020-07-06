محمد فضل : 50 كرة جديدة لكل فريق .. ونسعى لجعل الدوري "منتج" قوي

أشاد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة، خلال تنظيم فعاليات محلية مثل مباريات السوبر، والكرة الموحدة للمنافسات، وتنظيم أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وقال فضل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الجبلاية " لما جينا الاتحاد لقينا في مؤامرات ومشاكل وتشكيك في تطبيق تقنية الفيديو .. التشكيك الكتير ده بيأخر في أي نجاح ..

اتمنى يكون في حسن نية بيننا وبين الإعلام".وواصل "كلنا بنحلم برابطة للدوري المصري وكرة موحدة للدوري المصري ، وهذا الذي دفع الجماهير لتشجيع فرق عالمية لأن المنتج بره افضل واقوى .. في دول عربية سبقتنا ودي حقيقة لازم نعترف بيها .. وشوفنا كلنا في السوبر ازاي الماتش طلع بشكل كويس في الامارات .. لكن احنا سبقنا في أمم إفريقيا للكبار وتحت ٢٣ سنة وقدمنا صورة مبهرة للعالم زي اللي حصل في كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا ".وأضاف "بنحاول نعمل تغيير ونشوف شباب صغير زي مدير المسابقات حسام الزناتي واستحدثنا منصب المنسق الإعلامي وغيرها من الأمور اللي بنشتغل عليها وهدفنا التطوير، وأشكر هاني أبوريدة ومجلس إدارة الاتحاد السابق في عقد شركة الملابس الخاصة بالمنتخبات، وأؤكد على وجود ٥٠ كورة لكل فريق في الدوري وهتظهر من الدور التاني في كل المباريات".