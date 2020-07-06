عمرو الجنايني: بدأنا فكرة الكرة الموحدة من مباريات السوبر المصري

علق عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على الكرة الموحدة التي تم تخصيصها لبطولة الدوري الممتاز.

قال الجنايني عن الكرة الموحدة للدوري، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الجاري الآن بمقر الاتحاد: "إحنا لم نقدم اختراعاً لكن بنرجع الأمور

للوضع الطبيعي.. بدأنا موضوع الكرة الموحدة من مباريات السوبر المصري.. والسوبر إحنا عملنا فيه إنجازات كتير، ودخلت الاتحاد عوائد مادية كبيرة جدًا.. مش هعمل غير الصح ومش هنجامل".وواصل خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا مصلحة الكرة المصرية في كل حاجة بنشتغل عليها، سواء في تعديلات اللائحة اللي عاوزينها توافق اللوائح العالمية، أو غيرها من الأمور.وأضاف، "المشاكل مفيش أكتر منها لكن يا جبل ما يهزك ريح، ولا يفرق معانا أنا مش هعمل غير الصح، ونحن هنا الآن لفترة مؤقتة ننفذ مهمة معينة ونرحل".