علق عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على الكرة الموحدة التي تم تخصيصها لبطولة الدوري الممتاز.
قال الجنايني عن الكرة الموحدة للدوري، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الجاري الآن بمقر الاتحاد: "إحنا لم نقدم اختراعاً لكن بنرجع الأمور
وواصل خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا مصلحة الكرة المصرية في كل حاجة بنشتغل عليها، سواء في تعديلات اللائحة اللي عاوزينها توافق اللوائح العالمية، أو غيرها من الأمور.
وأضاف، "المشاكل مفيش أكتر منها لكن يا جبل ما يهزك ريح، ولا يفرق معانا أنا مش هعمل غير الصح، ونحن هنا الآن لفترة مؤقتة ننفذ مهمة معينة ونرحل".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني: بدأنا فكرة الكرة الموحدة من مباريات السوبر المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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