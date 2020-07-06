الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحسم الجدل بشأن دوري الأبطال

قر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " اليوم الإثنين إقامة مباريات ربع ونصف ونهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الفترة من 12 أغسطس القادم وحتى 23 من الشهر ذاته بالبرتغال وذكرت صيفة " آس " أنه سيقام يوم الجمعة القادمة وقائع قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي سيعلن خلالها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اليوم ذاته عن مكان إقامة مباريات إياب ثمن نهائي النسخة الحالية المتبقية. سيعلن خلالها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اليوم ذاته عن مكان إقامة مباريات إياب ثمن نهائي النسخة الحالية المتبقية. Advertisements وسيعلن يويفا أثناء القرعة بشكلٍ رسمي أن المباريات المتبقية من الدور ربع النهائي ستُقام في الملاعب نفسها التي كان مقرر لها استضافة تلك اللقاءات وليس في ملعب محايد كما كان يرغب الاتحاد الأوروبي نفسه. مقرر لها استضافة تلك اللقاءات وليس في ملعب محايد كما كان يرغب الاتحاد الأوروبي نفسه. وفي هذه الحالة فإن ريال مدريد الإسباني سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب الاتحاد، بينما سيستقبل برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي، كما سيسافر أولمبيك ليون الفرنسي إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس، في حين سيستضيف بايرن ميونيخ الألماني تشيلسي الإنجليزي. أقرأ أيضًا ..

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