الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحسم الجدل بشأن دوري الأبطال

قر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " اليوم الإثنين إقامة مباريات ربع ونصف ونهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الفترة من 12 أغسطس القادم وحتى 23 من الشهر ذاته بالبرتغال
وذكرت صيفة " آس " أنه سيقام يوم الجمعة القادمة وقائع قرعة دوري أبطال أوروبا، والتيسيعلن خلالها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اليوم ذاته عن مكان إقامة مباريات إياب ثمن نهائي النسخة الحالية المتبقية.
وسيعلن يويفا أثناء القرعة بشكلٍ رسمي أن المباريات المتبقية من الدور ربع النهائي ستُقام في الملاعب نفسها التي كانمقرر لها استضافة تلك اللقاءات وليس في ملعب محايد كما كان يرغب الاتحاد الأوروبي نفسه.
وفي هذه الحالة فإن ريال مدريد الإسباني سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب الاتحاد، بينما سيستقبل برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي، كما سيسافر أولمبيك ليون الفرنسي إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس، في حين سيستضيف بايرن ميونيخ الألماني تشيلسي الإنجليزي.
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