التعاون السعودى يدرس رحيل الكاميروني ليندر تاوامبا

تدرس إدارة نادي التعاون السعودى فكرة بيع الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى. جاء ذلك بسبب عدم التزام اللاعب في الفترة الأخيرة في التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019-2020 . وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادى التعاون ترغب في بيع تاوامبا الاستفادة من بيع ماليا بعرض لايقل عن 2 مليون دولار في الميركاتو الصيفي والبحث عن مهاجم جديد لدعم صفوفه بجانب محمد السهلاوي . تاوامبا الاستفادة من بيع ماليا بعرض لايقل عن 2 مليون دولار في الميركاتو الصيفي والبحث عن مهاجم جديد لدعم صفوفه بجانب محمد السهلاوي . وانضم تاوامبا صاحب ال ٣٠ عاما إلى صفوف التعاون موسم 2018 قادماً من بارتيزان الصربي،وتبلغ Advertisements قيمته السوقية حالياً نحو 3.5 مليون يورو على الأقل. قيمته السوقية حالياً نحو 3.5 مليون يورو على الأقل. شارك مع التعاون في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-2019. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٢ نقطة.

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