انجاز جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

أحرز لاعب ليفربول الشاب، كورتيس جونز، هدفًا في شباك أستون فيلا في اللقاء الذي أقيم على ملعب آنفيلد ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وشارك جونز في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بدلاً من النجم الغيني نابي كيتا، إلا أن اللاعب الإنجليزي الشاب، تمكن في الدقيقة 89 أن يسجل هدفًا لليفربول بعد تمريرة بالرأس من النجم المصري محمد صلاح.

وأصبح محمد صلاح بعد صناعة هذا الهدف، أسرع لاعب غير إنجليزي، يساهم بـ100 هدف، بعد 116 مباراة فقط له في الدوري الانجليزي.

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وتغلب ليفربول على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون ريد، ليستعيد الريدز طريق الانتصارات عقب الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد يوم الخميس الماضي.

وواصل ليفربول انفراده بالقمة بعدما أصبح رصيده 89 نقطة، بينما ظل أستون فيلا في مراكز الهبوط باحتلاله المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة فقط.

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الانجليزي الممتاز، في الجولة قبل الماضية، بعد غياب دام 30 عامًا.

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