اتحاد الكرة المصري يُجهز مفاجأة لـ “محمد صلاح”

يجهز الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة، لنجم ليفربول محمد صلاح، احتفالا بفوزه مع فريقه ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وكشف رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، أنهم على تواصل دائم مع جناح المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح، بشأن تحديد موعد، من أجل اقامة احتفال خاص بفوزه مع فريقه بالدوري الانجليزي الممتاز.

وقاد الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للتتويج بلقب بطولة الدوري الانجليزي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعد غياب 30 عاما.

وقال رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الكشف عن الكرة الموحدة لمباريات الدوري الممتاز، أن الجبلاية يوجد بها مبنى جديد من الممكن وضع اسم محمد صلاح على أي قاعة أو ملعب به.

ويعد محمد صلاح أول لاعب مصري، ينجح في الحصول على لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

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