صراع فرنسي على خطف بن رمضان من الترجي التونسي

دخلت عدة أندية فرنسية، في صراع على خطف لاعب الترجي التونسي محمد علي بن رمضان، خلال الميركاتو الصيفية 2020.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، عن رغبة 3 فرنسية، في الحصول على خدمات لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن رمضان.

ورفض محمد علي بن رمضان عرضًا من إدارة الترجي التونسي، من أجل تمديد تعاقده مع النادي، بسبب رغبته في من مغادرة حديقة حسان بلخوجة، والالتحاق بأحد الاندية الأوروبية، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقال الموقع الفرنسي أن الأندية الفرنسية التي تسعى لضم لاعب الترجي التونسي محمد علي بن رمضان هي: “نيم، وديجون، ولوريان، بالإضافة إلى كلوب بروج البلجيكي”.

وينتهي تعاقد محمد علي بن رمضان مع الترجي التونسي، بنهاية الموسم الحالي.

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