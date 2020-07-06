ارتيتا يوضح موقف ارسنال من تجديد عقد لاكازيت

أكد مدرب ارسنال الإنجليزي، ميكيل آرتيتا على نية إدارة الجانرز لتجديد عقد مهاجم الفريق ألكسندر لاكازيت خلال الفترة المقبلة.

وربطت تقارير صحفية إنجليزية أسم لاكازيت بالرحيل عن ارسنال في الميركاتو الصيفي، وذلك لعدم مشاركته بصفة أساسية باستمرار.

وقال ميكيل آرتيتا في تصريحات نشرتها صحيفة الصن البريطانية: “يجب أن نتحدث معه عن الخطوة التالية، ونتعرف على رأيه وشعوره”.

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وأضاف: “إنه لاعب رائع، ونتمنى أن يستمر معنا، دعونا لا نتحدث عن تجديد العقود حاليا مازال الوقت مبكر للغاية”.

ويلعب لاكازيت، موسمه الثالث مع آرسنال منذ انضمامه من أولمبيك ليون الفرنسي في صيف 2017.

يذكر أن لاكازيت شارك في 32 لقاء بجميع البطولات هذا الموسم مع ارسنال حتى الآن، وتمكن من تسجيل 10 أهداف خلالها.

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