مفاجأة صادمة.. إصابة ثاني لاعب من أهلي جدة بفيروس كورونا

تسود حالة من القلق الشديد داخل أرجاء نادي أهلي جدة، عقب اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الأمر الذى أربك حسابات المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش.

وكان الإعلامي أحمد الجابري قد كشف أن عدم إقامة تدريبات فريق الأهلي أمس الأحد، جاءت بسبب اكتشاف إصابة داخل الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بعض المصادر، فأن البوسني ألفيس ساريتش، هو المُصاب الجديد في فريق أهلي جدة بفيروس كورونا، ليكون اللاعب الثاني في صفوف الفريق بعد المحترف البرازيلي جوزيف دا سوزا، الموجود في بلاده حتى الآن، بسبب خضوعه للعزل الصحي.

فيما يصل إلي جدة خلال الساعات القادمة، لوكاس ليما، بعد عودته من البرازيل، حيث سينضم إلي التدريبات المقبلة لصفوف الأهلي، بعد إجراء فحوصات لجميع عناصر الفريق مرة آخرى.

Advertisements

فيما طالب فلادان ميلوفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، إدارة ناديه بضرورة توفير ثلاث مباريات ودية لإعداد الفريق لما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

ويسعى ميلوفيتش، إلى تجهيز الفريق بشكل جيد، قبل استئناف مسابقة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل على أن يختتم الموسم يوم 9 سبتمبر.

جدير بالذكر أن الصربى فلادان ميلوفيتش، مدرب الأهلى، وافق على إقامة فترة كاملة “اليوم الكامل” بمدينة جدة تحضيرا لاستكمال منافسات الموسم الحالي.

..