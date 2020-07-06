خطوة واحدة تفصل سانشو عن الانضمام إلى مانشستر يونايتد

يبدو أن بوروسيا دورتموند الألماني، قد وافق مبدئيًا على انتقال جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن ما يتبقى فقط هو الوقوف على التفاصيل.

ويريد مانشستر يونايتد ضم جادون سانشو منذ الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن الأمور في الوقت الحالي تتجه نحو إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكانت قد اتفقت معظم التقارير الصحفية، على أن جادون سانشو سينتقل مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وقالت تقارير صحفية ألمانية إن الصفقة يجب أن تتم في غضون الأسابيع المقبلة، وقبل العاشر من أغسطس المقبل.

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وكان المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه قد قال الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية، أن النادي الألماني لن يتفاوض في سعر سانشو المحدد، بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولذلك، يبدو أن الحل الوحيد أمام مانشستر يونايتد لضم سانشو هو دفع 100 مليون جنيه إسترليني، وإلا عليه الانتظار للميركاتو الصيفي 2021.

يذكر أن سانشو شارك مع بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم حتى الآن في 44 مباراة، ونجح في تسجيل 20 هدفاً، وصنع مثلهم.

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