الناهيري يقترب من تمديد تعاقده مع الوداد

اقترب المهاجم المغربي محمد الناهيري، من تمديد تعاقده مع الوداد، من أجل الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة “المنتخب المغربية”، أن محمد الناهيري، كشف عن حدوث انفراجه في مفاوضاته مع إدارة الوداد، بعد أن جرى حديث بينه وبين رئيس النادي سعيد الناصري، حول مستقبله مع فريقه.

وينتهي تعاقد محمد الناهيري مع الوداد، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال لأي فريق خلال الميركاتو الصيفي 2020، في صفقة انتقال حر.

وقالت الصحيفة، أن رئيس الوداد سعيد الناصري سيعقد جلسة اليوم الإثنين مع لاعب الفريق محمد الناهيري، كما كشف الأخير، لإنهاء هذا الجدل.

وأكد بعض المقربين من محمد الناهيري، أنه سيمدد تعاقده مع الوداد، في حال قام ناديه بتحقيق طلباته التي يريد من خلالها ضمان مستقبله.

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