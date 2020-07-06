يوفنتوس يفقد نجميه في مباراته المقبلة أمام ميلان

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف نجمي يوفنتوس، ماتياس دي ليخت وباولو ديبالا، عن مباراة الفريق المقبلة ضد إيه سي ميلان.

وستقام مباراة يوفنتوس وإيه سي ميلان غدًا الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في مباريات الجولة 31 من الدوري الايطالي.

وتأكد غياب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بالإضافة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، عن مواجهة ميلان بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل ثنائي يوفنتوس على بطاقة صفراء في مباراة ديربي تورينو الأخيرة، والتي انتهت بفوز البيانكونيري برباعية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن يوفنتوس يأتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 75 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 46 نقطة.

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