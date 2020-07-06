رسميًا: مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد نيمانيا ماتيتش

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا عن تجديد عقد نجمه الصربي نيمانيا ماتيتش حتى صيف 2023.

وانتقل ماتيتش من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد في صيف 2017، وشارك منذ ذلك الحين في 114 مباراة مع الشياطين الحمر.

وقال ماتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، في تصريحات أدلى بها عقب تجديد عقده: “أشعر بسعادة بالغة من أنني سأستمر في هذا النادي الكبير”.

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وأضاف ماتيتش: “كلاعب لا أزال أستطيع الكثير، والقيام بذلك مع مانشستر يونايتد شرف كبير”.

وواصل: “هذا فريق كبير حقا ومن الرائع أن أكون أحد عناصره، فلدينا توازن بين الشباب والخبرة داخل الفريق، وهناك علاقة ود وزمالة بين المجموعة ككل”.

وشارك ماتيتش مع مانشستر يونايتد في 27 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات حتى الآن، سجل خلالهم هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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