اعفاء لاعبي الوداد والرجاء من معسكر منتخب المغرب للمحليين

اعفى مدرب المنتخب المغربي للمحليين الحسين عموتة، لاعبي الوداد والرجاء من المعسكر المقبل الذي سيخوضه المحليون في شهر سبتمبر القادم.

وقرر عموتة اعفاء لاعبي نهضة بركان وحسنية أغادير، من معسكر المنتخب المغربي للمحليين أيضًا

ويتزامن موعد معسكر منتخب المغرب للمحليين، مع اقامة دور نصف النهائي لبطولتي دوري ابطال افريقيا، وكأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية”.

ويستعد المنتخب المغربي، للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية للمحليين، التي تستضيفها الكاميرون في يناير 2021.

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ويلتقي الوداد مع الاهلي، والرجاء مع الزمالك، في دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر، بينما يلتقي الفائزان من المواجهتين في مباراة النهائي، التي تقام في الشهر ذاته.

وسيتعين على الحسين عموتة، استدعاء لاعبين آخرين لتعويض غياب لاعبي الوداد والرجاء ونهضة بركان، عن طريق الاستعانة بلاعبين من أندية أخرى.

ويخوض نهضة بركان مواجهة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية”، ضد شقيقه حسينية أغادير، في سبتمبر القادم.

يذكر أن المدير الفني السابق للوداد الحسين عموتة، تولى قيادة المنتخب المغربي للمحليين في اغسطس من العام الماضي.

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