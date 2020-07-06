كلوب: لا أحتاج إلى تحفيز اللاعبين لتحقيق الأرقام القياسية

أصر المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، على أن لاعبي الفريق المتوجين مؤخرا بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، لن يدخروا جهدا من أجل إنهاء الموسم الحالي بأرقام قياسية.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه أستون فيلا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي الدولي ساديو ماني والناشيء الإنجليزي كورتيس جونز.

وقال كلوب في التصريحات الصحفية التي تعقب المباراة أنه لا يحتاج إلى أن يحفز لاعبيه، كي يقدموا أفضل ما لديهم حتى نهاية الموسم، لتحقيق الأرقام القياسية.

وأوضح كلوب: “أعتقد أن اللاعبين يعلمون ذلك، ولا أحتاج إلى إخبارهم بهذا الأمر”.

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وأضاف: “المسألة سهلة، وإذا ما أردنا أن نحقق أرقاما قياسية، فعلينا الفوز في كل مبارياتنا”.

وتابع: “الفتية أثبتوا أنهم يفهمون ذلك بدون أن أخبرهم به، الفتية يعرفون هذا جيدا، ولست بحاجة لأن أخبرهم، فهذا يكفي- وقد رأيت هؤلاء الفتية يقاتلون اليوم على كل شيء”.

يذكر أن، لفربول توّج مؤخرًا بلقب الدوري الانجليزي الممتاز قبل 7 جولات كاملة من نهاية المسابقة، وهو أول لقب دوري يحققه الريدز منذ موسم 1989/90.

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